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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يؤكد على أهمية صرف المستحقات الحقوقية للمعلمين واعتماد الحكومة لها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الخليج 365 - المكـلا
أكد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اهتمام قيادة السلطة المحلية بصرف المستحقات الحقوقية للمعلمين بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة.
وقال المحافظ بأن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تحملت صرف هذه المستحقات خلال السنوات الماضية وتبنت صرف التسويات للمعلمين وبدل طبيعة العمل للوظائف الرئاسية (25٪) منذ نوفمبر 2018م وحتى الآن، كما تبنت كذلك معالجة النقص الحاد في المعلمين من خلال عملية التعاقد مع أكثر من عشرة الف معلم ومعلمة في كافة مديريات المحافظة نظرا لذهاب عدد من المعلمين للتقاعد وإضافة إلي التوسع العمراني في البنية التحتية وانشاء مشاريع تربوية جديدة في معظم القرى والمدن التي كانت محرومة من التعليم برواتب شهرية مع التسويات وصلت لأكثر من ستمائة مليون ريال شهريا.
ووجه محافظ حضرموت خطابا لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي بالتوجيه لجهات الاختصاص في (وزارة المالية) بصرف تلك المستحقات التي تحملتها السلطة المحلية بالمحافظة بوصفها مطالب مشروعة لقطاع التربية والتعليم والذي يعد القطاع الأهم في نهضة المجتمعات وعلى عاتقه تقع مهمة بناء أجيال المستقبل القادم.
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