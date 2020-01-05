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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يخرج عن صمته ويكشف لولي عهد ابو ظبي أمر صاعق ومزلزل ويثبت له بالدليل القاطع ان عيدروس الزبيدي ليس قويا ولا يمكن الركون اليه

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الرئيس هادي يخرج عن صمته ويكشف لولي عهد ابو ظبي أمر صاعق ومزلزل ويثبت له بالدليل القاطع ان عيدروس الزبيدي ليس قويا ولا يمكن الركون اليه فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعادل 10 حبات فياجرا ستجعلك فحل كالحصان وتعاشر زوجتك دون عناء في اي وقت وتستيعد شبابك حتى لو تجاوزت ال50 سنة شاهد بالصور..أبناء وبنات قاسم سليماني بعد مقتل والدهم بغارة أمريكية يقومون بهذا العمل الذي قهر المرشد الايراني وأبكى عبد الملك الحوثي (3 صور ) ورد للتو ..صحيفة سعودية تباغت الجميع وتربط بين وفاة مذبعة قناة العربية الحسناء نجوى قاسم وبين قائد فيلق القدس قاسم سليماني Advertisements وردنا الان..عيدروس الزبيدي يباغت الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده ويصدم الجميع بموقف الانتقالي من مصرع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني

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اسخف قضية وموقف سياسي شفته بحياتي قصة حاويات الفلوس التي نهبها الانتقالي واجبروه لاحقا على اعادتها.

انا شفت مواقف وقصص سخيفة مرة مرة بس زي دي ابدا والله.

شفنا قصص بايخة للاصلاحيين والحوثيين وحتى الحراكيين لما كانوا يتضاربوا على فلوس الفعاليات بس زي دي القصة ابدا والله.

كل ما اتذكر القصة دي يزربنا ديمي..

اقول مش معقول..؟

ايش الحركات القرعى دي..!

تجي تنهب فلوس وبعد ساعتين يخلوك ترجعها وبعدين تقول انك مارجعتها للحكومة وسلمتها للتحالف يصرف بها الرواتب بعدين التحالف يجي يسلم الحاويات للحكومة..

ويجي البنك المركزي مهري ويقفلها بالشيش ويعمل بيان حناني طناني ويقول ان خارجين عن القانون سرقوا الفلوس..

ايش الشرشحة دي؟..

ياخي مافكرت ان ذي 18 مليار؟

طيب ماخططت؟

ماتشاورت مع ناس..

طيب اللي قالك خذهم ماعطاك ضمانات؟

ايش اللي حصل،انا مصدوم ومش مصدق..

انا حاليا افكر اورد حشيش اصلي الى عدن وابيع.

اللي حصل نتيجته واحدة لاتقبل النقاش.

الحشيش بالسوق مضروب.

اقسم بالله انا ماقدرت من ايام اكتب منشور واحد عن اللي حصل لاني كنت اعتقد انها مسرحية لهدف سياسي، بس لمن شفت الفلوس امس وهم ينزلوها انصدمت..

في شيء غير واقعي يجب ان يُفهم..

في طرف يعبث بالانتقالي ويسقطه ارضا لانه ببساطة لايمكن لاي مخلوق ان يقدم على خطوة مهولة كهذه الا بضوء اخضر كبير او بصنف حشيش مضروب..

غير كذا مافيش تفسير ثاني..

انا مصدوم بجد..

فتحي بن لزرق



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