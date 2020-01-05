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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف مكتب الصناعة والتجارة يقوم با اتلاف مؤاد منتهية الصلاحية

2020/01/05 الساعة 03:36 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

الجوف فيصل علي

تحت شعار صحتك تهمنا وبرعاية محافظ الجوف اللواء امين علي العكيمي نفذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالجوف الحملة الوطنية السادسة لمكافحة البضائع المنتهيةوسيئة التخزين خلال الفترة من 10 122019م وحتي 30122019م حيث حيث قام مكتب الصناعة والتجارة وبحضور وكيلا المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي والاستاذ يحي عليان وكيل المحافظة لشئون الحزم باتلاف كمية من البضائع المنتهية وسيئة التخزين وفي هذا الاطار اكد الاستاذ يحي عليان وكيل الجوف لشئون الحزم عن سعادته اليوم وهو يشاهد كمية كبيرة من البضائع المنتهية وهي تتلف بالنار والتي لو كانت بيد المستهلك لكانت نقلت له الامراض وسببت مشاكل صحية للمواطن الوكيل يحي عليان شكر مكتب وزارة الصناعة والتجارة علي تنفيذ مثل هذه الحملات الاستاذ ناصر مثني مدير عاممكتب وزارة الصناعة والتجارة بالجوف اكد ان المكتب قد قام بحملات لمكافحة البضائع المنتهية والسيئة التخزين وهذه الحملة هي الحملة السادسة حيث قمنا اليوم باتلاف حوالي 2 اطنان من هذه البضائع المنتهية والسيئة التخزين والتي كان الهدف من هذه الحملة الحفاظ علي صحة المواطن او المستهلك لهذه المواد المنتهية وسيئة التخزين كما شكر الاستاذ ناصر مثني مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالجوف كل من تعاون مع المكتب في تنفيذه هذه الحملات التي يقوم بها المكتب

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