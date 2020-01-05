شكرا لمتابعة خبر عن فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعادل 10 حبات فياجرا ستجعلك فحل كالحصان وتعاشر زوجتك دون عناء في اي وقت وتستعيد شبابك حتى لو تجاوزت ال50 سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعادل 10 حبات فياجرا ستجعلك فحل كالحصان وتعاشر زوجتك دون عناء في اي وقت وتستعيد شبابك حتى لو تجاوزت ال50 سنة

فبالإضافة إلى الطعم الرائع والشكل الجميل الذي تتميز به هذه الفاكهة وفوائدها التي لا تعدّ ولا تحصى لصحّة الجسم وتقوية الدم واستعمالها في أقنعة لنضارة البشرة، فإن لها دور أيضًا في تقوية الجنس، إذ إنّها تحتوي على الزنك الذي له دوره في جسم الرجل، إذ إنّه يحفز التستوستيرون المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية، وله دوره أيضًا في جسم المرأة إذ يهيئ الجسم وهرموناته للعلاقة وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية[٣]. ثمار البلح: وهو من الثمار التي تنمو في الصحراء العربية بكثرة، يتميز بمذاقه الحلو، وله فوائد عديدة وآثار جيدة في تقوية العضلات والأعصاب، ويتميز باحتوائه على مركبات نباتية ذات مفعول إيجابي على الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى مقدرته على زيادة في حجم الخصية والبربخ.

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فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعادل 10 حبات فياجرا ستجعلك فحل كالحصان وتعاشر زوجتك دون عناء في اي وقت وتستيعد شبابك حتى لو تجاوزت ال50 سنة

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ثمرة الأفوكادو

وهي من الفاكهة اللذيذة التي يحبها الجميع، ويتميز عصيرها بطعمه المميز، كما أنّ لها دور في تقوية الجسم وإمداده بالطاقة التي يحتاجها لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وتزيد الرغبة الجنسية وتقوي القدرة الجنسية أيضًا لاحتوائها على نسب عالية من فيتامين هـ الذي يعمل كضاد قوي للأكسدة، والذي بدوره يوسع الشرايين مما يقي من أمراض القلب، كما يحمي هذا الفيتامين المادة الوراثية الـ DNA في الحيوانات المنوية من التلف.

ثمار العنب: وهو نبات لذيذ يبدأ في أول إنباته كحصرم ويتميز بالحموضة، ثم سرعان ما ينمو ويكبر ويتحول إلى العنب الذي يُعرف بمذاقه الحلو، ويتميّز بذر العنب بأن له قدرةً على زيادة كفاءة الجهاز العصبي، وإرسال السيالات والأوامر العصبية بصورة أكثر فاعليةً وفقًا لأحد الدراسات التي أجريت على الفئران.

الرمان: وهو نبات مهم جدًّا لصحة الجسم، إذ إنّه يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنّه مضاد فعّال للأكسدة، ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية بأنواعها، ويعد أيضًا علاجًا فعّالًا للعجز الجنسي عند الرجال.

البرتقال: فهذا النبات من أكثر المصادر التي يمكن أن تحصل منها على فيتامين ج، ولا نغفل دوره في علاج الكثير من الأمراض والالتهابات التي قد تصيب الجسم، كما أنّه له دور في زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وتنشيط حركتها عند الرجل بالإضافة إلى أنه يقوي مناعة جسم المرأة، ويهيئ البويضة لاستقبال الحيوان المنوي، وهذا كله بسبب فيتامين ج وفقًا لأحد الدراسات التي أجريت على الفئران.

البطيخ: والذي يسمّونه الناس فاكهة الصيف، فهو نبات لذيذ ومبرد للجسم في فصل الصيف، وله فوائد كثيرة على قوة الدم والأعصاب، كما أنه يزيد القدرة الجنسية للرجل ويساعد على الانتصاب بفضل العناصر والمركبات المضادة للأكسدةة التي يحتوي عليها، وفي الحقيقة فإن البعض قد شبهوا مفعول البطيخ بمفعول بعض الأدوية التي تؤخذ لغرض علاج ضعف الانتصاب.

ثمرة الأناناس: فضلًا عن المذاق اللذيذ والفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصى بسبب احتوائه على الكثير من المعادن والعناصر المهمة، مثل: الكربوهيدرات والألياف الغذائية وبعض البروتينات، فإن له دور في المساعدة على محاربة العدوى البكتيرية والفيروسية والالتهابات وتقوية العظام، بالإضافة إلى تحسين جودة الحيوانات المنوية عند الذكور.

الموز: له دور في امداد الجسم بالطاقة وزيادة التركيز عند الرجل لزيادة القدرة على القيام بالعلاقة بصورة أفضل، بالإضافة إلى احتوائه على الألياف التي تساعد على عملية الشبع بسرعة، وتمنع امتلاء المعدة بالطعام والشعور بالتخمة.

ثمر التوت: إذ إنّ له دور في تحسين الدورة الدموية لكونه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، كما أنه يُعد غنيًا بالدوبامين الذي ينتمي أساسًا إلى فئة النواقل العصبية المسؤولة عن تحفيز مراكز المتعة داخل الدماغ، وينصح بتناوله ثلاث أو أربع مرات أسبوعيًا

. فواكه أخرى: يتحدث الباحثون كذلك عن وجود أنواع أخرى من الفواكه الغنية بمركبات الفلافونويد التي يعود لها الفضل في تخفيف حدة ضعف الانتصاب عند الرجال، ومن بين هذه الفواكه كل من الفواكه الحمضية والتفاح[١٣].