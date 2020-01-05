حضرموت: لجنة المتعاقدين تطالب الحكومة بصرف رواتب منتسبيها وتثبيتهم (بيان)

طالبت لجنة متعاقدي تربية ساحل حضرموت، اليوم، السبت، الحكومة ووزارة التربية والتعليم، بتحقيق وتنفيذ مطالبها المشروعة، وعدم السماح بتجاوزها أو التخلي عنها.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل "يمن شباب نت"، نسخة منه، "نتمسك بحقوقنا المشروعة في صرف رواتب المتعاقدين نهاية كل شهر ميلادي دون تأخير، حسب العقد المبرم بين الطرفين".

وشددت اللجنة في بيانها، على "أن تصرف الرواتب حسب المؤهلات العلمية، وكذا استمرارية الرواتب في فترة الإجازة الصيفية".

Advertisements

وأكدت اللجنة على "تثبيت المتعاقدين وتوظيفهم، أو شغل خانات الإحلال لهم، وإعطاء كل متعاقد نسخته الأصلية من العقد وفقا للنظام والقانون".

وأشارت إلى أن "إحالة جميع التعاقدات إلى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، ليكون لهم أولوية التوظيف أو الاحلال وفقاً ولقانون الخدمة المدنية".

وأعلنت تضامنها الكامل لبيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن، الذي صُدر سابقاً، فيما يتعلق بالمطالب الحقوقية للمعلم، وتحسين مستواه المعيشي، وكذا توظيف المتعاقدين وتثبيتهم.