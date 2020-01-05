شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ماتت وحيدة داخل شقتها في دبي.. تفاصيل جديدة صادمة لوفاة مذيعة «العربية» نجوى قاسم والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - حالة من الحزن والصدمة سيطرا على الوسط الفني والإعلامي العربي، عقب خبر إعلان وفاة المذيعة بقناة العربية نجوى قاسم.



ما يحزن أكثر أن الإعلامية اللبنانية ماتت وحيدة داخل شقتها، حيث قال مدير مجموعة "إم بي سي"، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في دبي علي جابر، إنه: "على الأرجح، إنّها ذبحة قلبية. وُجدت جثة داخل شقّتها في دبي، وجميع زملائها نعوها في تويتر".

وتابع: "عرفتُ بالخبر منذ الحادية عشرة قبل الظهر. على الأرجح، تمّت الوفاة صباحاً. لا أدري ما حصل. كنتُ على اتصال معها طوال الوقت، وقبل يومين، اتّصلت تطمئنّ إلى ابني معين".



وكشف «جابر» أنّها كانت تعاني مشكلات صحّية: "في الآونة الأخيرة، كانت همّتها ثقيلة. منذ عام تقريباً وهي في وضع صحيّ متفاوت. رأيتها مرّة تدخل (العربية) على كرسيّ متحرّك.. كانت أول الوجوه التي أذاعت نشرة الأخبار في تلفزيون المستقبل. عزيزة عليّ جداً. من الأنشط على الشاشة".



‏الراحلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004

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