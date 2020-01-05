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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تواصل خروقاتها شمال التحيتا جنوب محافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في إطار التصعيد المستمر الذي تقوم به في مختلف مناطق ومديريات الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيا أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82، من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة شمال مديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وسقطت بالقرب من المواقع.
وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المنطقة ، واستخدمت الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7.
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