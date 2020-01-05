المليشيا تواصل خروقاتها شمال التحيتا جنوب محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في إطار التصعيد المستمر الذي تقوم به في مختلف مناطق ومديريات الحديدة.

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وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيا أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82، من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة شمال مديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وسقطت بالقرب من المواقع.

وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المنطقة ، واستخدمت الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7.