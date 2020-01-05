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المشتركة تحبط تسللا حوثياً شرق الدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

المشتركة تحبط تسللا حوثياً شرق الدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل لعناصر مليشيات الحوثي على مواقعها شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

 

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 وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن عناصر مسلحة من مليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة شرق المديرية، وتمكنت القوات من التعامل معها، وخاض أبطال القوات المشتركة مع مسلحو المليشيا اشتباكات عنيفة استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة كبدت عناصر مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة.

 

 ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة تصعيدها العسكري على مناطق متفرقة جنوب الحديدة، وشنت عمليات قصف واستهداف وهجمات عدة، في سعي منها للقضاء على الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام في الحديدة.

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