البحسني يكرم الأطباء الأجانب العاملين بالقطاع الصحي بمديريات ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

كرّم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الأطباء الأجانب العاملين بالقطاع الصحي بمديريات ساحل حضرموت ضمن فعاليات اللقاء السنوي الثالث للأطباء الأجانب العاملين بالمحافظة.



وأشاد محافظ حضرموت خلال كلمة ألقاها في الفعالية بالجهود التي يبذلها الأطباء الأجانب في مختلف مديريات ساحل حضرموت من مديرية حجر غربا وحتى مديرية الريدة وقصيعر شرقا وكذا مديريات الهضبة الحضرمية والتي تجاوز بعضهم الـ20 عاما من العمل في حضرموت، مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة كانت ولازالت تولى الأطباء الأجانب أهمية خاصة تقديرا لخدماتهم الكبيرة التي يقدمونها للمجتمع وصبرهم وتحملهم خلال كافة الظروف العصيبة التي مرت بحضرموت وتفانيهم في العمل وخدمة المرضى المترددين على كافة المراكز والمستشفيات التي يعملون بها.

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كما ألقيت كلمة من قبل مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، شكر خلالها محافظ حضرموت على اهتمامه بالأطباء الأجانب والقطاع الصحي بشكل عام، لافتا إلى أن هولاء الأطباء وقفوا مع أبناء حضرموت في أصعب الظروف ولم يتخلوا عن أداء مهامهم الإنسانية النبيلة في مختلف المراحل العصيبة التي مرت على المحافظة.

وأشار الدكتور الجريري إلى أن اجمالي الولادات التي أجريت من قبل الأطباء الأجانب بلغت 13960 ولادة والعمليات القيصرية بلغت 2276 عملية قيصرية، فيما بلغت العمليات الجراحة العامة 11719 عملية والعمليات التخصصية 2125 عملية، كما بلغ اجمالي المترددين على المرافق الصحية بالمحافظة 694070 حالة.

وشهد الحفل إلقاء كلمة نيابة عن الأطباء ألقتها الدكتورة لاريسا، وتكريم الأطباء الذين تجاوزت فترة عملهم في حضرموت العشر سنوات بتكريم خاص من قبل المحافظ البحسني وتكريم بقية الأطباء بشهادات شكر وتقدير.

حضر الفعالية ونائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الاستاذ عوض باحنحن ومدير عام هيئة مستشفى ابن سيناء العام الدكتور العبد ربيع باموسى وعدد من مدراء الإدارات بمكتب الصحة بالمحافظة والمديريات.