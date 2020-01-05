الحوثية تستهدف المشتركة بنقطة الإرتباط الأولى في شارع الخمسين بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة التي تقع تحت إطار مراقبة نقطة الإرتباط الأولى في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة.
مصدر عسكري أفاد أن المليشيات أطلقت النار من أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا في اختراق علني للهدنة دون أي احترام لإلتزاماتها بوقف إطلاق النار حتى في أماكن وجود نقاط المراقبة المشتركة التي وضعتها لجنة الرقابة الأممية.
وتأتي عملية استهداف المليشيات لمواقع القوات المشتركة في شارع الخمسين ، في الوقت الذي قامت عناصرها بمحاولة تسلل على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي مساء اليوم في مؤشراً يلوح بتوجه المليشيات نحو مزيداً من التصعيد العسكري ضاربة بكل الاتفاقيات التي تم ابرامها عرض الحائط.
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