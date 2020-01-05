محافظ حضرموت يصدر تعميماً لقرار تكليف مديراً لمعهد العلوم الصحية بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - المكـلا أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، تعميماً لقرار وزير الصحة العامة والسكان.

وقضى القرار بتكليف محمد عوض لرضي- مديراً لمعهد العلوم الصحية بالمكلا .

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