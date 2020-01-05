شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يصدر قراري تكليف جديدين.. تعرف عليهما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 ـ حضرموت أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، القرار رقم "6" لسنة 2020م ، قضى بتكليف حسين هاشم الحامد – مديراً عاماً لمديرية مدينة المكلا .

كما أصدر محافظ حضرموت ، اليوم، القرار رقم "7" لسنة 2020م ، قضى بتكليف محمد أحمد سقاف بن سميط – مديراً عاماً للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بديوان المحافظة .

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