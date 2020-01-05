شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إيران تستدعي سفير سويسرا بسبب رسالة ترامب المسيئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 استدعت إيران السفير السويسري الذي يمثل المصالح الأميركية فيها للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي هدد فيها باستهداف مواقع إيرانية إذا هاجمت طهران أميركيين أو أصولا أميركية ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات يوم السبت قائلا :"إذا ضربت إيران أي أميركيين أو أصولا أميركية فلقد حددنا 52 موقعا إيرانيا لاستهدافها" بما في ذلك الثقافة الإيرانية التي قال إنها ستتضرر بشدة.

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