أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأحد .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأحد الموافق 5 يناير 2020 ، وهي كالتالي:

الميليشيات تواصل إذلال وإهانة قيادات مؤتمر صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/448152/ الإمارات تطلق حملة واسعة لمكافحة الأوبئة بمدن لاساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/448154/ مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي يكشف لــ "الخليج 365" جهود الإمارات باليمن (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/448162/ حزام أبين يؤكد ثباته في مواقعه القتالية بتوجيهات الإنتقالي وإحتراماً لإتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/448163/ أمن عدن يحقق في 860 قضية خلال النصف الأول من العام 2019 https://www.elyamnelaraby.com/448164 سلطات مأرب توقف عملية إرسال الحوالات إلى مناطق الحوثيين Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/448166/ مليشيا الحوثي في ذمار تختطف أحد المواطنين بسبب قاسم سليماني https://www.elyamnelaraby.com/448168/ خاص .. إعفاء محافظ عدن من مهامه وتكليف آخر https://www.elyamnelaraby.com/448178/ شركة بريطانية تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر للعام 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448186/ مليشيا الحوثي تختطف أحمد البريد كابتن المنتخب الوطني السابق https://www.elyamnelaraby.com/448189 مواطنون يتجمهرون أمام داخلية المليشيا بصنعاء للمطالبة بالقصاص من مسلح حوثي قتل حلاقاً https://www.elyamnelaraby.com/448196 الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في المتون https://www.elyamnelaraby.com/448210/

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