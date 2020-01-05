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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأحد .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
خاص_الخليج 365
ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأحد الموافق 5 يناير 2020 ، وهي كالتالي:
الميليشيات تواصل إذلال وإهانة قيادات مؤتمر صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/448152/
الإمارات تطلق حملة واسعة لمكافحة الأوبئة بمدن لاساحل الغربي
https://www.elyamnelaraby.com/448154/
مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي يكشف لــ "الخليج 365" جهود الإمارات باليمن (حوار)
https://www.elyamnelaraby.com/448162/
حزام أبين يؤكد ثباته في مواقعه القتالية بتوجيهات الإنتقالي وإحتراماً لإتفاق الرياض
https://www.elyamnelaraby.com/448163/
أمن عدن يحقق في 860 قضية خلال النصف الأول من العام 2019
https://www.elyamnelaraby.com/448164
سلطات مأرب توقف عملية إرسال الحوالات إلى مناطق الحوثيين
https://www.elyamnelaraby.com/448166/
مليشيا الحوثي في ذمار تختطف أحد المواطنين بسبب قاسم سليماني
https://www.elyamnelaraby.com/448168/
خاص .. إعفاء محافظ عدن من مهامه وتكليف آخر
https://www.elyamnelaraby.com/448178/
شركة بريطانية تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر للعام 2020
https://www.elyamnelaraby.com/448186/
مليشيا الحوثي تختطف أحمد البريد كابتن المنتخب الوطني السابق
https://www.elyamnelaraby.com/448189
مواطنون يتجمهرون أمام داخلية المليشيا بصنعاء للمطالبة بالقصاص من مسلح حوثي قتل حلاقاً
https://www.elyamnelaraby.com/448196
الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في المتون
https://www.elyamnelaraby.com/448210/
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