شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بكل جراءة.. مذيعة MBC ‘‘لجين عمران‘‘ برفقة راشد الماجد تشعر بالبرد وتحتاج لحضن دافئ! (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثقت الإعلامية لجين عمران، الاستعداد لحفل «ليلة ياسر بوعلي» الذي أقيم قبل يومين على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، مؤكدة على برودة الطقس.

ونشرت لجين على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة برفقة الفنان راشد الماجد أثناء بروفات ليلة ياسر بوعلي الاستئنائية.



وعلقت على الصورة «مع أخوي الغالي والفنان العظيم راشد الماجد في بروفات حفل ليلة ياسر بوعلي»، إذ ظهرا في الصورة وهما يعانيان من برودة الطقس.

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