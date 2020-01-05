شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصور..أبناء وبنات قاسم سليماني بعد مقتل والدهم بغارة أمريكية يقومون بهذا العمل الذي قهر المرشد الايراني وأبكى عبد الملك الحوثي (3 صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور..أبناء وبنات قاسم سليماني بعد مقتل والدهم بغارة أمريكية يقومون بهذا العمل الذي قهر المرشد الايراني وأبكى عبد الملك الحوثي (3 صور )

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