حضرموت الجامع ينعي عضو هيئته العليا المناضل عمر سالم بارعيده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الخليج 365
نعى مؤتمر حضرموت الجامع في بيان له اليوم وفاة المناضل علي سالم بارعيده عضو الهيئة العليا للمؤتمر، وأحد أبرز الشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية في حضرموت، الذي وافته المنية، اليوم، السبت، بعد حياة حافلة بالعطاء السخي والصادق لأهله ومجتمعه ووطنه.
واعتبر مؤتمر حضرموت الجامع وفاة بارعيدة خسارة كبيرة على حضرموت والوطن عامة ، وعزاء ذلك في الفقيد أنه قد أمضى عمره وفيًا وصادقًا ، ومناضلًا صلبًا، وظل مخلصًا للمبادئ التي ناضل من أجلها حتى آخر لحظة في حياته، وقد عرف بتواضعه واتزانه وعفة يده ، وصاحب مواقف عديدة، محبًا للناس ومنحازا لقضاياهم.
وقال البيان : كان الفقيد رحمه الله شجاعًا، لا تأخذه في قول كلمة الحق لومة لائم أيًا كان ، وقريبًا من كل الأحداث المعتملة في حضرموت معاصرًا لها ، ومناصرًا لقضايا المجتمع ونصيرًا للمظلوم.
واختتم البيان بالتعزية لأولاده وأخوانه وأقربائه وزملائه ومحبيه وكافة قبيلة البارعيدة بني حسن "السيبانية"، سائلا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان.
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