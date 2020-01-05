مستشار المساعدات الدولية بالهلال الأحمر الإماراتي يكشف بالأرقام عن دعم بلاده للكهرباء باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الشحات غريب

تحدث مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي، عن دعم الإمارات لملف الكهرباء باليمن.



وقال "الشامسي" إن الإمارات عملت منذ انطلاق “عاصفة الحزم” على تقديم مساعدات عاجلة لقطاع الكهرباء وإنعاش هذه الخدمة المتضررة جراء الحرب وتقليل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها المحافظات المحررة بوجه خاص، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من قبل الإمارات لقطاع توليد الطاقة الكهربائية منذ اندلاع الأزمة أكثر من مليار و170 مليون درهم، وتضمنت المساعدات دفع النفقات التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وخدمات الإمداد الكهربائي، وإعادة بناء وصيانة محطات الكهرباء، وتوفير الوقود لمحطات ومولدات الطاقة للتمكن من إنتاج الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمباني العامة في مختلف أنحاء اليمن، وأسهمت المساعدات الإماراتية بإعادة بناء وصيانة أكثر من 12 محطة كهربائية في معظم المحافظات اليمنية المحررة ووفرت 635 ميجاواط، إلى جانب تحمل التكاليف التشغيلية وتوفير الوقود والزيوت وقطع الغيار والتي أسهمت في استمرار الخدمة وإنتاج الطاقة اللازمة بشكل أفضل.

* تفصيلاً :

في عدن عملت الإمارات على توفير 127مولد كهربائي بقوة واحد ميجا لكل مولد ، ومن ضمنها محطة ملعب 22مايو ، ومحطة أخرى في عدن ، وكذلك 10مولدات في محطة حجيف بالتواهي ، كما تكفلة الإمارات لتأهيل وصيانة اربع محطات ، دفع مرتبات موظفي مؤسسة كهرباء عدن لمدة ثلاثة اشهر عقب تحرير عدن ، بالاضافة لتوفير عشرات الآلاف من الوقود للمحطات في المحافظة.

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وفي محافظة أبين وفرت الإمارات محطة كهربائية في محافظة ابين بقوة 8 ميجا وات ومولت تركيبها وتشغيلها ، بالإضافة لتنفيذ مشروع ربط كهرباء جعار من عدن بطول 67كيلو متر ، أما في محافظة لحج وفرت الإمارات مولدات بقوة 10ميجا لمحافظة لحج وكذا دعم تشغيل عدد من ابار المياة والخزانات بمولدات كهربائية وتوفير وقود تشغيلية.

وفي محافظة حضرموت عملت الإمارات على تاهيل وصيانة اربع محطات كهربائية ، وتوفير قطع غيار لمختلف محطات المحافظة ودعم عدد من المستشفيات بمولدات كهربائية ، وتقديم عدد 2 مولدات كهربائية الى مديرية رماه وثمود بصحراء حضرموت، وكذا توفير مشتقات نفطية لعدد من محطات المحافظة والتي كانت اخرها في عام التسامح والتي تقدر بأكثر من 46 الف طن متري من مادة الديزل والمازوت

وفي الساحل الغربي مولت الإمارات صيانة وتاهيل محطة المخا البخارية وخطوط نقل الكهرباء بالاصافة لتركيب محول بقوة 10ميجا وات وكذلك صيانة وتاهيل محطة الخوخة التحويلية وتوصيل التيار الكهربائي للعدد من القرى ، وتوفير وقود تشغيلية.

كما عملت الإمارات على توفير 11مولد كهربائي لكهرباء محافظة المهرة ، وكذلك توفير عدد من المولدات الكهربائي لمشاريع مياة في شبوة ، بالإضافة إلى دعم محطات شبوة بثلاثة مليون لتر من الوقود.

وفي سقطرى كان لدولة الإمارات دور بارز في دعم الكهرباء في المحافظة ، وذلك عبر تأهيل محطة العاصمة حديبو وكذا صيانة خطوط نقل الكهرباء ، بالإضافة إلى توفير 6 مولدات على دفعتين قوة كل مولد وأحد ميجا.

اضافة الى الدعم المالي خلال الاعوام السابقة والتي حيث بلغت حجم المساعدات الإمارتية لقطاع الكهرباء والطاقة خلال الأعوام الماضية من أبريل 2015م وحتى ديسمبر العام 2018م ، 1,72 مليار درهم (467,9 مليون دولار أميركي).