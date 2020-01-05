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مليشيا الحوثي تختطف أحمد البريد كابتن المنتخب الوطني السابق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

مليشيا الحوثي تختطف أحمد البريد كابتن المنتخب الوطني السابق

متابعات_الخليج 365

اختطف مسلحو جماعة الحوثي في وقت متأخر من مساء أمس، مسؤولاً رياضيا ونجما في المنتخب الوطني السابق، في محافظة إب، وسط البلاد.

 

وذكرت مصادر محلية، أن عناصر يتبعون مدير مكتب الأوقاف التابع للحوثيين اختطفوا أمين عام نادي اتحاد إب ونجم المنتخب الوطني السابق الكابتن "أحمد البريد" واقتادوه الى مكتب الأوقاف بالمحافظة.

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ووفق المصدر فإن مدير مكتب الأوقاف يطالب النادي بمبالغ مالية كإيجار لأرض تابعة للأوقاف ويستخدمها النادي، لكن الأخير رفض دفع الإيجارات بحجة أنها من مسؤولية وزارة الشباب.

 

وأفادت مصادر أن مدير مكتب الأوقاف "بندر العسل" يريد الضغط على النادي لتسليم الأرض، بهدف تأجيرها من أحد النافذين مقابل مبالغ كبيرة.

 

وتقدمت الهيئة الإدارية لنادي اتحاد إب الرياضي بشكوى إلى النيابة العامة ضد مدير مكتب الأوقاف، على خلفية اختطاف أمين عام النادي الكابتن في مكتب الأوقاف بصورة مخالفة للقانون

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