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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة بريطانية تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر للعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الخليج 365
إختارت شركة (Battleface) البريطانية المتخصصة في تأمين السياحة لوجهات السفر المتميزة في العالم تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر الفريدة والجريئة للعام 2020 .
ذكر ذلك وزير السياحة، الدكتور، محمد عبدالمجيد قباطي، في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365) .
وقال قباطي "سقطرى متحف الأزمان وأرض الأساطير و درة الحكاوي السحرية!" .. مشيراً إلى أنها تعتبر أعجوبة العجائب، أيقونة الأرض ودهشة الكون السرمدية! .
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