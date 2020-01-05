شركة بريطانية تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر للعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365

إختارت شركة (Battleface) البريطانية المتخصصة في تأمين السياحة لوجهات السفر المتميزة في العالم تختار سقطرى ضمن أفضل وجهات السفر الفريدة والجريئة للعام 2020 .

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ذكر ذلك وزير السياحة، الدكتور، محمد عبدالمجيد قباطي، في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365) .

وقال قباطي "سقطرى متحف الأزمان وأرض الأساطير و درة الحكاوي السحرية!" .. مشيراً إلى أنها تعتبر أعجوبة العجائب، أيقونة الأرض ودهشة الكون السرمدية! .