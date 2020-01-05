خاص .. إعفاء محافظ عدن من مهامه وتكليف آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

قالت مصادر حكومية مطلعة، أن رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي أعفاء محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، من مهامه على خلفية إخفاقاته المستمرة في إدارة الأزمات التي تشهدها المحافظة وعجزه عن تحقيق أي إستقرار .



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وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن رئيس الجمهورية، أبلغ أحمد سالم ربيع علي بإعفاءه من مهامه خاصة مع إحتدام الخلاف على هوية محافظ عدن القادم الذي كان من المفترض تعيينه أواخر نوفمبر من العام الماضي .. مشيرة إلى أن أحمد سالم ربيع علي غادر عدن عقب إعفاءه من مهامه .

وأضافت المصادر، أن رئيس الجمهورية كلف أمين عام المجلس المحلي، بدر معاون بالقيام بمهام محافظ عدن بموجب القانون الذي ينص على يقوم أمين عام المجلس المحلي بمهام المحافظ على أعتبار أنه نائب المحافظ .

ولم توضح المصادر أي معلومات عن هوية المحافظ القادم لمدينة عدن، غير أنه أشار إلى أن هناك العديد من الأسماء المقترحة والتي لازالت محل خلاف .