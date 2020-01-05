شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. انتحار الفنانة الشهيرة " إلهام" قبل قليل بعد تسريب صور فاضحه وهي تمارس هذا الفعل .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حقيقه انتحار الفنانه إلهام العرباوي المعروفة بلقب الشهيرة “بنت الستاتي”، أمس الاثنين، بالانتحار، بسبب “استغلال” لقطات فيديو ترقص فيه بشكل مثير وإباحي، في كليب لمغني راب يدعى “إيزي”.

وقالت “إلي” عبر بث مباشر على “إنستجرام”، إن لقطات الرقص المثيرة وباقي اللقطات الأخرى التي استغلها “إيزي” في كليبه الجديد، هي من كواليس كليبها “ديابلا”، وقد استغلهم الرابور المذكور كونه هو من أشرف على إخراجه، موضحة أنه “احتفظ بتلك اللقطات من كواليسه دون علمها”.

إلهام التي كانت في حالة غير طبيعية وهي تخاطب متتبعيها، طلبت تعاطف الجمهور معها نظير ما تعرضت له من “استغلال” يشوه سمعتها حسب تعبيرها,وفق المصريون .

وظهرت بنت الستاتي في كليب “إيزي” ترقص بشكل مثير وإباحي في حين اختار هو الغناء بكلمات تهينها وتسيء لها.

هذا، ولم تسلم واقعة بنت الستاتي من تشكيك عدد من رواد مواقع التواصل في حقيقتها مرجحين أنها خطة لخلق “البوز” فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل .. انتحار الفنانة الشهيرة " إلهام" قبل قليل بعد تسريب صور فاضحه وهي تمارس هذا الفعل .. شاهد (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.