شكرا لبحثكم عن خبر انفلونزا الخنازير تقتل 426 شخصاً في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الانفلونزا في وزارة الصحة بحكومة الحوثيين الدكتور، أحمد الزبير، إن "إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بإنفلونزا (H1N1) خلال العام المنصرم 2019 بلغ 7364 حالة توفي منها 310 حالات". Advertisements وأكد الزبير أن عدد "الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض في 2018 بلغ 8522 توفي منها 71 حالة، فيما توفي خلال العام 2017 نحو 45 من إجمالي 7520 حالة اشتباه". ولفت الزبير إلى أنه "تم توفير المحاليل المخبرية الخاصة بفحص الانفلونزا للترصد للمرض ومراقبة أنواعه وجمع عينات مخبرية لإرسالها إلى الخارج لفحصها والتأكد من عدم ظهور وباء جديد وتدريب الأطباء والممرضين وفرق الاستجابة السريعة للتقصي عن الحالات

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