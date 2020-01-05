شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يشن هجوماً عنيفاً على إيران ولأول مرة والسبب سليماني! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتقد القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي، مساء اليوم السبت، تأخر إيران عن الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في العراق. وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر"، إن "إيران بما تملكه ليست عاجزة عن الرد، لكن التأخير في الرد ليس في صالحها، والنفس الطويل في الرد لا يخدمها". Advertisements وأضاف إن "من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعلياً .. "بعيداً عن حرب التصريحات.. السلام لا يصنعه الضعفاء، ولا تكسب النصر الأيدي المرتعشة".. حد وصفه. وقتل اللواء في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق بضربة أمريكية الجمعة في العراق بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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