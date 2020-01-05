الريال ينهار بشكل مخيف وغير مسبوق في غضون ساعات واشتعال الأسعار

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت أسعار صرف الريال اليمني انهياراً مخيفاً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء السبت في عدن والمحافظات المحررة فيما استقرت أسعار صرفه في صنعاء بشكل نسبي. وتسبب انهيار الريال اليمني بشكل غير مسبوق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز وسط مخاوف من مواصلة انهياره نحو الهاوية. فيما يليآخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن: صنعاء الدولار الأمريكي شراء: 581 ريال بيع: 583 ريال الريال السعودي Advertisements شراء: 153.2 ريال شراء: 153.6 ريال عدن: الدولار الأمريكي شراء: 629 ريال بيع: 633 ريال الريال السعودي شراء: 165.5 ريال بيع: 166 ريال

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