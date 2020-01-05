شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن مقتل المسؤول المالي لـ"فيلق القدس"بغارة أمريكية في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ذكرت أنباء شبه مؤكدة أن المسؤول المالي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عبدالرضا شهلائي، قتل في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال موقع "بي هولد إسرائيل" إنه "لن يتم البحث بعد الآن عن شهلائي الذي قتل بغارة أميركية ليلية في صنعاء".

وأوضحت تقارير إخبارية أن شهلائي المسؤول عن دعم ميليشيا الحوثي لقي مصرعه بغارة لطائرة بدون طيار أميركية، نفذت مساء أمس الجمعة، في صنعاء.

ورصدت الحكومة الأميركية مطلع ديسمبر الجاري مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يعطي معلومات عن مواقع أنشطة شهلائي في اليمن، والذي تتهمه بإدارة معارك الحوثيين.

وتقدر الخارجية الأميركية أن شهلائي من مواليد عام 1957، وقالت إنه يستخدم عدة أسماء تشمل: عبد الرضا شهلائي، حاج يوسف، الحاج يوسف، الحاج ياسر، حاج ياسر، ويوسف أبو الكرخ.

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وكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، برايان هوك، في مطلع ديسمبر الماضي أن شهلائي لديه تاريخ طويل من الهجمات ضد الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة حول العالم.

وقال هوك إن "القائد الإيراني خطط للعديد من الاغتيالات ضد قوات التحالف في العراق، كما قدم أسلحة ومتفجرات لجماعات شيعية متطرفة عنيفة، فضلا عن أنه خطط للهجوم الذي وقع في 20 يناير 2007 في مدينة كربلاء العراقية وأسفر عن مقتل خمسة أميركيين وإصابة ثلاثة آخرين".

وعام 2008، أعلنت الخزانة الأميركية أن شهلائي يهدد السلم والاستقرار في العراق والحكومة العراقية.

وفي عام 2011، مول شهلائي وقام بتوجيه مخطط لاغتيال السفير السعودي في واشطن آنذاك، عادل الجبير، في مطعم بمنطقة جورج تاون الراقية في العاصمة الأميركية.

ودخل اليمن في أتون حرب منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.