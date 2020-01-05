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مليشيا الحوثي في ذمار تختطف أحد المواطنين بسبب قاسم سليماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

مليشيا الحوثي في ذمار تختطف أحد المواطنين بسبب قاسم سليماني

متابعات_الخليج 365

اعتقلت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، صباح السبت 4 يناير /كانون الثاني 2020م، مواطناً بمحافظة ذمار وسط اليمن، على خلفية مقتل "قاسم سليماني".

 

ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن شهود عيان أن المليشيات الحوثية على متن طقم عسكري، اعتقلت مواطناً من أمام مكتب الأوقاف والإرشاد بحي سوق الربوع وسط مدينة ذمار.

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وقالوا، إن المليشيات اعتقلت المواطن على خلفية مقتل "قاسم سليماني" قائد الحرس الثوري الإيراني، حيث قال المواطن، إن مقتل "سليماني" خطوة جيدة وانتقد قيام مليشيات الحوثي بأداء صلاة الغائب على "سليماني".

 

ووفق الشهود، فإن المواطن حاول الدفاع عن نفسه، إلا أن أحد عناصر المليشيات ضربه بمؤخرة سلاحه، وتم نقله إلى جهة مجهولة، حيث ما زال أقاربه يبحثون عنه في سجون المليشيات حتى لحظة كتابة الخبر.

 

ذكر أن محافظة ذمار تشهد فوضى أمنية عارمة وانتشاراً لجرائم القتل والبلطجة في حاراتها، حيث أقدم شاب في الثلاثينات من العمر على قتل مواطن خمسيني، منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بإقدامه على طعن القتيل بسبع طعنات أدت إلى نزيف داخلي، توفي حينها على الفور

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