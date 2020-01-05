سلطات مأرب توقف عملية إرسال الحوالات إلى مناطق الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلطات محافظة مأرب وقف عملية ارسال الحوالات المالية إلى صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وجاء قرار الايقاف بعد توجيهات البنك المركزي فرع مأرب بتخفيض عمولات رسوم التحويل بعد ان قفزت الى نسبة 100% على ما كانت في السابق.

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وقالت مصادر محلية إن ملاك محلات الصرافة بمأرب اعتذروا عن تحويل رسائلهم المالية الى مناطق سيطرة الحوثيين بعذر عدم توفر السيولة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين من العملة القديمة.

وحدد البنك المركزي في مأرب الأربعاء الماضي قيمة العمولات على الحوالات الصادرة من المحافظة وأعلن عن فرض عقوبات مشددة على المخالفين.

ووقع البنك بمارب محضرا مشتركا شركات ومؤسسات الصرافة، يتضمن تحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى.

وشهدت الأيام الماضية رفعا كبيرا لقيمة عمولات الحوالات من قبل الصرافين، بزيادة بلغت أكثر من 1000%، عقب قرار مليشيا الحوثي الانقلابية رفض التعامل مع الطبعات الجديدة من العملة