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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن عدن يحقق في 860 قضية خلال النصف الأول من العام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الخليج 365
قال مساعد مدير أمن عدن لشؤون البحث الجنائي العقيد الركن حسين السقاف أنه جرى خلال النصف الأول من عام 2019م البالغة 860 قضية تم التحقيق فيها واحالة ملفاتها إلى النيابة العامة.
وأضاف السقاف في محاضرة قدمها لمنتدى اليابلي: "أن مجمل القضايا توزعت بين قضايا قتل، ونصب واحتيال، وخيانة الأمانة، والشروع في القتل، وانتهاك حرمة عقار، والإضرار بالمال العام والخاص" .. مستعرضاً جملة من الصعوبات التي تعانيها إدارة امن عدن وخاصة عقب تولي الواء شلال علي شايع الإدارة في عام 2016م .
وأشار السقاف إلى حجم الصعوبات التي فرضت على إدارة امن عدن وقال: "برغم شح الموازنة وانعدامها من قبل الدولة في بعض الأحيان فقد تمثلت تلك الصعوبات في غياب التأهيل للعاملين في البحث الجنائي وكذا عدم وإحالة المتقاعدين ممن انتهت خدمتهم بالإضافة إلى انعدام الآليات واطقم أقسام الشرط وسيارات نقل السجناء وانعدام الوقود".
وأشاد مساعد مدير أمن عدن لشؤون البحث الجنائي حسين السقاف بالدور الذي اضطلعت به دورة الإمارات في الجانب الأمني وخاصة في عدن وأن للدور الإماراتي اسهام فاعل للجانب الأمني في عدن وأن بصماتهم أسهمت في تعدي تلك الصعوبات التي يراد لنا فيها الفشل.
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