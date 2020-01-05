حزام أبين يؤكد ثباته في مواقعه القتالية بتوجيهات الإنتقالي وإحتراماً لإتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال قائد الحزام الامني والتدخل السريع أبين بمحافظة ابين، العميد / عبد اللطيف السيد، أن الحزام الأمني والتدخل السريع ثابتون في مواقعنا القتالية بموجب توجيهات قيادة المجلس الانتقالي واحتراماً لأتفاق الرياض.



واضاف السيد في تصريح له، "ثباتنا وصمودنا والتزامنا بضبط النفس ازاء حماقات مليشيات الاخوان المستظلين بظلال الشرعية والتي من تحت عبائتها تخرج العناصر الارهابية لتقتل من رجالنا لكننا لن نسامح او ننسئ من قام بقتل رجالنا وذلك ديناً علينا يجب سدادة وقادم الايام بيننا" .

وأكد السيد أن هذا الثبات والصمود قد كشف الاقنعة التي تتغطى بها الشرعية، ففي هذة الفترة تبين لشعبنا في الداخل والخارج ولكل الهيئات الدولية والدول الراعية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة، التحالفات الشيطانية بين الاخوان والحوثيين والقاعدة بشكل جلي وفاضح .

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وأشار إلى أن أبين هي الصخرة الفولاذية التي تحطمت و ستتحطم عليها عنجهية الاخوان المسلمين وشرعية مارب وستظل اللعنة القاتلة الملاحقهم اينما وجدوا ورحلوا كون التاريخ لايرحم من يتاجرون ويقتاتون بالفتات على حساب كوارث اوطانهم ومأسي شعوبهم .

وأكد أن أبين محروسة برجلها الذين جعلوا_ارواحهم الغالية رخيصة كي تعيش باامن وأمان بعيداً عن تهديداتهم باقتحاهمها متناسين تاريخها الطويل المطرز، في اصنع صفحات النضال والتضحية والفداء الذي يعد عنواناً بارزاً لرجالها .

وعبر السيد ان هذا التاريخ المشرف الذي سطره ابناءها في ساحات الوغئ لن_يخدشة امثال هؤلاء الأقزام الذين لايعرفون معنئ الانتماء والحب للأوطان.