تنسيق سعودي دولي لردع هجمات الميليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت صحيفة دولية عن تنسيق بين المملكة العربية السعودية ودول صديقة لمنع وردع أي هجمات قد تشنها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على المنشآت الإقتصادية والمدنية في المدينة .



وقالت صحيفة الشرق الأوسط أنها علمت أن قيادات عسكرية سعودية عليا اجتمعت مع قيادات ومسؤولين عسكريين من «دول صديقة» لـ«وضع استراتيجية مطوّرة للتعامل مع ميليشيا الحوثيين»، في حال قامت باعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية في دول التحالف.

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وتفيد المعلومات بأن الاستراتيجية تتضمن «الاستعداد لتوجيه عمليات وضربات عسكرية مؤلمة لقادة الميليشيا لدفع ثمن اعتداءاتهم بحيث يتم التركيز على استهداف القادة المعطِّلين للحل السياسي ومقراتهم ومصالحهم في اليمن».

وتستند هذه الضربات، حسب المعلومات، إلى «منظومات رصد واستهداف ذات إمكانيات عالية تم إدخالها، بما في ذلك نشر أسراب طائرات مقاتلة تابعة لدول صديقة للمملكة، ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة نوعية حديثة».

وقالت الصحيفة أنها تواصل مع مسؤول سعودي قال إنه لن يعلّق على «أي أمور تتعلق باستراتيجيات داخلية أو أي تفاهمات بين المملكة والدول الصديقة».

وشدد على أن «التحالف بقيادة السعودية ملتزم التهدئة والإجراءات السياسية والعسكرية كافة للمحافظة عليها، ودعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث»