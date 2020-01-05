"سلمان للإغاثة" يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

Advertisements وبحسب وكالة "واس" فقد جرى خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر 2019م ضخ 127,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 139,500 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 34,614 فرداً

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