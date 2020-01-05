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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل الان.. دقت ساعة الصفر.. إيران ترد على مقتل سليماني وسقوط عشرات الصواريخ على قواعد عسكرية أمريكية وانفجارات ضخمة… تفاصيل طارئة

سقطت عدة صواريخ داخل قاعدة جوية تضم جنودا أمريكيين شمالي العراق، في وقت تشهد فيه الساحة العراقية توترات بعد غارات أمريكية على مواقع للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا ومقتل نائب هيئة الحشد بغارة أمريكية ببغداد. وحسب المصدر، فإن صاروخ نوع كاتيوشا سقط على منزل في منطقة المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية، وسط بغداد، ما أسفر عن خسائر مادية فقط. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل الان.. دقت ساعة الصفر.. إيران ترد على مقتل سليماني وسقوط عشرات الصواريخ على قواعد عسكرية أمريكية وانفجارات ضخمة… تفاصيل طارئة Advertisements عاجل وخطير جدا.. اختيار رئيس يمني جديد ورئيس حكومة ورئيس برلمان لأربع سنوات وانتخابات واستفتاء على الدستور والوحدة شمالا وجنوبا (تفاصيل) فوجئ بصور لم يتوقعها على هاتفه.. ماذا حدث لقاسم سليماني بمصر عندما دخلها متسللاً بصفة سائح..!؟ شاهد.. (الصور) ورد للتو.. قناة BBC تقطع كل برامجها وتنقل هذا الخبر العاجل والمفاجئ بشأن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الحرب على إيران (تفاصيل طارئة) إيران ترد على مقتل سليماني وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قاعدة بلد الجوية، في قضاء بلد، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد، تعرضت للقصف بأربعة صواريخ نوع كاتيوشا، ولم تسفر عن خسائر بشرية.

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