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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو... اجتماع طارئ لوزارة الدفاع السعودي وقيادات عسكريه من البحريه الامريكي ودول صديقه وحليفه للسعوديه والسبب..وضع خطه تصفية زعيم الحوثيين واركان دولته

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو... اجتماع طارئ لوزارة الدفاع السعودي وقيادات عسكريه من البحريه الامريكي ودول صديقه وحليفه للسعوديه والسبب..وضع خطه تصفية زعيم الحوثيين واركان دولته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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