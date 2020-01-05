شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. قوات التحالف العربي تستهدف قيادي حوثي بارز في العاصمة صنعاء "تعرف عليه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. قوات التحالف العربي تستهدف قيادي حوثي بارز في العاصمة صنعاء "تعرف عليه"

بعد اقل من 24 ساعة على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في العراق، تعرضت ايران لخسارة كبيرة في اليمن.

تمكنت قوات التحالف العربي فجر اليوم من تنفيذ عملية نوعية استهدفت المسؤول الإيراني الأول لجماعة الحوثيين عبدالرضا شهلاي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل الان.. دقت ساعة الصفر.. إيران ترد على مقتل سليماني وسقوط عشرات الصواريخ على قواعد عسكرية أمريكية وانفجارات ضخمة… تفاصيل طارئة

Advertisements

عاجل وخطير جدا.. اختيار رئيس يمني جديد ورئيس حكومة ورئيس برلمان لأربع سنوات وانتخابات واستفتاء على الدستور والوحدة شمالا وجنوبا (تفاصيل)

فوجئ بصور لم يتوقعها على هاتفه.. ماذا حدث لقاسم سليماني بمصر عندما دخلها متسللاً بصفة سائح..!؟ شاهد.. (الصور)

ورد للتو.. قناة BBC تقطع كل برامجها وتنقل هذا الخبر العاجل والمفاجئ بشأن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الحرب على إيران (تفاصيل طارئة)



ويعد عبدالرضا شهلاي احد قادة الحرس الثوري الإيراني في اليمن وأخطر مطلوب لدى السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بسبب دعمة للإرهاب وتهريب أسلحة وصواريخ للحوثيين وحاول اغتيال عادل الجبير حينما كان سفير السعودية لدى أمريكا عن طريق العصابة المكسيكية لإبعاد الشبهات عن إيران.