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صنعاء - ياسمين الخيامي - فوجئ بصور لم يتوقعها على هاتفه.. ماذا حدث لقاسم سليماني بمصر عندما دخلها متسللاً بصفة سائح..!؟ شاهد.. (الصور)

فوجئ بصور لم يتوقعها على هاتفه.. ماذا حدث لقاسم سليماني بمصر عندما دخلها متسللاً بصفة سائح..!؟ - شاهد.. (الصور)

دخل مصر متسللاً ومنتحلاً هوية سائح إيراني ضمن أفواج سياحية إيرانية، سُمح بها في عهد الإخوان لزيارة العتبات المقدسة، وخلال تلك الزيارات التقى بقيادات الإخوان وعلى رأسها خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، للتنسيق والإعداد لتأسيس حرس ثوري في مصر.

مصادر أمنية مصرية كشفت لـ"العربية.نت" أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في غارة أميركية ببغداد فجر الجمعة، زار مصر خلال العام 2013، والتقى بقيادات الإخوان في عدة أماكن، منها لقاءات مع خيرت الشاطر في مدينة نصر ومنطقة التجمع شرق القاهرة، والأقصر جنوب مصر.

ودارت هذه اللقاءات حول كيفية تشكيل حرس ثوري تابع للرئاسة المصرية، بقيادة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، يكون بديلاً للأجهزة الأمنية المصرية وموالياً للإخوان.

ويقول اللواء محسن الفحام، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق لـ"العربية.نت " إن الأجهزة الأمنية المصرية رصدت هذه اللقاءات، وعلمت بتفاصيلها، وكانت التفاصيل تتضمن تشكيل الحرس الثوري من طلبة كليات التربية الرياضية وكليات الحقوق وتدريبهم لمدة 6 أشهر، في أكاديمية الشرطة بقيادة اللواء عماد حسين، ثم إلحاقهم بعد ذلك للعمل في حماية المنشآت والمقار الإخوانية، ومواجهة قوات الجيش والشرطة، والتمهيد للإطاحة بكافة العناصر غير الموالية لهم في الأجهزة الأمنية وإحلال هؤلاء مكانهم.

وذكر الفحام أن الأجهزة الأمنية رصدت المخطط كاملا، وأحيطت بتفاصيله بالصوت والصورة، وتعاملت معه بما يجب، حيث ألغت قرار الحكومة الإخوانية بالسماح للإيرانيين بزيارة مصر ضمن أفواج سياحية، وحذرت قيادات الإخوان من المضي قدما في هذا الأمر، رافضة تشكيل أجهزة أمنية بديلة للأجهزة الأمنية المصرية الرسمية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل الان.. دقت ساعة الصفر.. إيران ترد على مقتل سليماني وسقوط عشرات الصواريخ على قواعد عسكرية أمريكية وانفجارات ضخمة… تفاصيل طارئة Advertisements عاجل وخطير جدا.. اختيار رئيس يمني جديد ورئيس حكومة ورئيس برلمان لأربع سنوات وانتخابات واستفتاء على الدستور والوحدة شمالا وجنوبا (تفاصيل) فوجئ بصور لم يتوقعها على هاتفه.. ماذا حدث لقاسم سليماني بمصر عندما دخلها متسللاً بصفة سائح..!؟ شاهد.. (الصور) ورد للتو.. قناة BBC تقطع كل برامجها وتنقل هذا الخبر العاجل والمفاجئ بشأن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الحرب على إيران (تفاصيل طارئة)

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