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صنعاء - ياسمين الخيامي - وأخيراً عائلة نجوى قاسم تكشف المستور وتفجر مفاجأة مدوية بشأن اخر 5دقائق في حياة مذيعة العربية الراحلة وتعلن للعالم تفاصيل ماحدث بكل وضوح.. تفاصيل صادمه

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