شكرا لبحثكم عن خبر بعد مقتل سليماني إيران ترفع الراية الحمراء على قبة مسجد في قم.. ومغردون يكشفون معاني الحدث ودلالاته (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رفعت مدينة قم بإيران الراية الحمراء على قبة مسجد القائم في جمكران بمدينة قم في إشارة إلى نية طلب الثأر للجنرال قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية أمس الاول.
وانتشر على مواقع التواصل فيديو لمراسم رفع الراية مرفق بتغريدات عن معاني هذا الحدث ودلالاته”.
وقال أحد المغردين: لمن لا يعرف ، رفع الرّاية الحمراء يعني أن الثأر قد حان لا يهدأ قلب العشيرة ولا يقيمون العزاء حتى الثأر لسليماني”.
وشنت الطائرات الأمريكية فجر الجمعة، غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس حيث استهدفت إحدى الغارات سيارة كانا يستقلانها مع آخرين، ما أسفر عن مقتلهما مع مرافقيهم.
لمن لا يعرف ، رفع الرّاية الحمراء يعني أن الثأر قد حان لا يهدأ قلب العشيرة ولا يقيمون العزاء حتى الثأر للشهيد رفعت راية سليماني الحمراء على قبّة مسجد القائم المؤمل عج في جمكران سننتقم لأجل مهدينا ، لأجل المستضعفين من أهل الأرض ، للحق الممهور بالدّماء .. الثأر ثمّ العزاء pic.twitter.com/vZovoIU5zX— Hussein { Baqir؛313♥️♥️ (@HUSSEINBQIR312)
لمن لا يعرف ، رفع الرّاية الحمراء يعني أن الثأر قد حان— Hussein { Baqir؛313♥️♥️ (@HUSSEINBQIR312) January 4, 2020
لا يهدأ قلب العشيرة ولا يقيمون العزاء حتى الثأر للشهيد
رفعت راية سليماني الحمراء على قبّة مسجد القائم المؤمل عج في جمكران
سننتقم لأجل مهدينا ، لأجل المستضعفين من أهل الأرض ، للحق الممهور بالدّماء ..
الثأر ثمّ العزاء pic.twitter.com/vZovoIU5zX
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