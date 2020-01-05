شكرا لبحثكم عن خبر فتاة أمريكية تعتدي بشكل وحشي على طالبة سعودية .. والسبب صادم وغير متوقع ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعتدت فتاة أمريكية (23 عاماً) في ولاية أوريغون، على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب حجابها. وبحسب تقارير أمريكية فإن المتهمة قامت باعتداءٍ وحشي ضدّ الطالبة السعودية، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

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وبينت الشرطة في تقريرها أن الاعتداء وقع مساء 12 نوفمبر الماضي، حيث قامت المتهمة وتُدعى “ياسمين رينيه”؛ بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وقامت بمحاولة خنقها، وذلك بإحدى محطات القطار. وقالت الطالبة السعودية للشرطة بعد الهجوم “إنها لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وتعتمد على طرق بديلة لتغطية نفسها”.

من جهته أصدر مكتب الادعاء العام، بيانا الجمعة قال فيه إن المتهمة تحاول التهرُّب من المحاكمة، حيث إنها متغيّبة لمرات عدة وآخرها عن جلسة أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها، وعليه صدر أمرٌ باعتقالها لإخضاعها للمحاكمة حيث تواجه تهم الكراهية والاعتداء.