تعرف على الموقف الصادم الذي حصل لجندي مرابط في أحد ألوية الشرعية وقصم ظهر قياداتها؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف أحد الجنود المرابطين في جبهات الضالع إنه يقتات معظم الأوقات كسرات الخبر و أحيانا لا يجدها . و أقسم الجندي الذي فضل عدم ذكر أسمه أن عشائه كسرت خبز وماء . Advertisements وأضاف الجندي أن هكذا هو حال معظم المرابطين في الجبهات جائعين واسرهم تعيش أشد المعاناة وأنا واحداًمنهم. والكثير منهم يموت وهو يحلم بسد أمعائه الخاوية وأسر الكثير منهم لا يعرف كيف حالها. واوضح الجندي ان القيادات يعبثون بالمال بالخصم والتلاعب وينهبون ماتبقى من أمل ويمطرونا الأفراد حديث عن التحرير والوطن . واشار الجندي انه شعر بالقهر و الحزن كثيراً على حال الوطن لكن أكد ان التأريخ سيجرف العابثين وتجار الحرب والإنتصار لن يأتي الا من العدالة الإجتماعية والتحرر الطمع .

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