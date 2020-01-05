شكرا لبحثكم عن خبر مصدر مسؤول بالإنتقالي: رسالتنا وصلت وشاركنا التحالف في تسليم حاويات الأموال للبنك المركزي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مصدر مسؤول في المجلس الإنتقالي الجنوبي ان وفد من التحالف العربي وبمشاركة وفد من الإنتقالي تم تسليم حاويات الأموال الحكومية التي تم اخذها واحتجازها الأربعاء الماضي من ميناء عدن .

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح في حديث خاص نشره موقع عدن تايم ان : "رسالتنا وصلت ، وتمكنا من لفت إنتباه التحالف العربي والمواطنين حول ما تعانيه القوات المسلحة والمقاومة الجنوبية من تجاهل".

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وأضاف ان المجلس الانتقالي أوضح منذ الوهلة الأولى انه لن يقوم بهذا الأسلوب الا بعد ما طفح الكيل مع من اسماها بالحكومة الفاسدة ، مشيرا بأنه سلم الحاويات للتحالف العربي وشاركه عملية اعادتها للبنك المركزي اليوم .

وأختتم تصريحه بالتأكيد ان المجلس الإنتقالي مفوض من شعب الجنوب لتحقيق اهدافه وتطلعاتهم وصون حقوق الجنوبيين وممتلكاتهم العامة والخاصة ، مشيرا بأنه سيتم دفع كافة حقوق ومستحقات الجنوبيين قريبا وفقا للوعود التي تلقيناها من التحالف العربي ، لافتا ان ما بعد اتفاف الرياض ليس كما قبله .