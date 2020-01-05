شكرا لبحثكم عن خبر إيران تكسي علم قطر بالأسود أثناء استقبال وزير خارجيتها ونشطاء يعتبروه انتقاص وإساءة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت ايران على تغيير لون علم دولة قطر من اللون العنابي الى الاسود حدادا وحزنا على الهالك قاسم سليماني، وذلك اثناء استقبال وزير خارجية قطر في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية ووسائل إعلام إيرانية صورة اثناء إستقبال وزير الشؤون الخارجية الإيراني وزير الخارجية القطري في طهران، ويظهر العلم القطري مكتسي باللون الأسود بدلا من اللون العنابي.

وهذه هي الحادثة التي لربما تكون الأولى من نوعها، أن يتم تغيير لون علم دولة حزنا على مقتل قيادي لدولة أخرى، في حين أن العلم الإيراني لم يكتسي اللون الأسود كما جرى لعلم قطر.

Advertisements

واثار تغيير لون علم دولة قطر الى الاسود استياء واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما اعتبروه انتقاصا لسيادة قطر.

وأعتبر مغردون أن تغيير إيران العلم القطري إلى اللوان الأسود فيه إساءة وإهانة لقطر وعلما، على الرغم من أنها ترتمي في حضن إيران وتخالف الإجماع العربي بمواقفها المساندة لطهران.

ورأى الناشط الحقوقي أنيس الشريك أن تغيير لون العلم القطري أتي لكون الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني انطلقت من قطر، وقال الشريك : "البعض مستغرب لماذا هرع وزير خارجية قطر الى إيران ونكس العلم القطري الأسود كما هو موضح في الصوره ؟؟؟والسبب الحقيقي ان الطيران الأمريكي الذي قتل السليماني ومن معه ووالخ انطلق من القاعده الامريكيه في قطر، حيث أن صحف ببريطانياة وغربيه تداولت خبر انطلاق الطيران من القاعده الأمريكية في قطر".