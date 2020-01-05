شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول بكهرباء عدن يوضح آلية تسديد فواتير الاستهلاك قبل انطلاق حملة فصل التيار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
إهابت المؤسسة العامة للكهرباء جميع المستهلكين تسديد ما عليهم من قيمه استهلاك لفاتورة نوفمبر وديسمبر 2019 وكذا تسديد من المديونية السابقة.
وقال نائب مدير المنطقة الاولى بكهرباء عدن سالم الوليدي إن الحملة هي تواصل للحملة التي تنفذها كهرباء عدن وذلك لتحصيل إيراد المؤسسة و كذا المديونية .
واوضح الوليدي إلى إن الحملة تهدف إلى تحصيله استهلاك فاتورة نوفمبر وتسديد ما تيسر من المديونية السابقة لدا شريحة السكني داعيا المستهلكين لدا التجاري تسديد المديونية حتى لا يكونوا عرضه للقطع .
واثنى على الفرق المشاركة في الحملة على تفانيها في العمل حفاظا على حقوق المؤسسة المالية .
وستنفذ كهرباء عدن خلال الايام القريبة القادمة حملة محاربة الربط العشوائي والتي تهدف إلى حماية الشبكة من الفاقد الفني و الفاقد بسبب سرقه التيار وحماية المحولات و خطوط النقل ومن شان الربط العشوائي ان يفاقم الوضع في حاله تزايد اربط العشوائي للتيار .
ودعا الوليدي الجانب الإعلامي لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بأهمية تسديد الفواتير و الابتعاد عن الربط العشوائي للتيار الكهربائي في الحفاظ على المؤسسة.
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