شكرا لبحثكم عن خبر طفلة يمنية تشعل مسرح "ذا فويس كيدز" وتجبر عاصي وحماقي ونانسي على تقبيلها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أذهلت الطفلة اليمنية خديجة عمران (12 عاماً) لجنة الحكام في الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز" للموسم الثالث الذي تبثه قناة mbc. Advertisements وأدت خديجة بإحساس عالي وصوت جميل أغنية ضناني الشوق التي غناها كبار الفنانين اليمنيين والخليجيين كفنان العرب محمد عبده وهي من كلمات الشاعر مهدي علي حمدون وألحان الفنان الراحل محمد مرشد ناجي. وأجبرت الطفلة اليمنية الموهوبة خديجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني على اختيارها كأول عضوه في فريقه بالإضافة إلى نهوضه من مقعده لاحتضانها وتقبيلها كما قبلها الفنان محمد حماقي والفنانة نانسي عجرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طفلة يمنية تشعل مسرح "ذا فويس كيدز" وتجبر عاصي وحماقي ونانسي على تقبيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.