شكرا لبحثكم عن خبر التفاصيل الكاملة لحادثة مقتل 3 جنود يمنيين برصاص ضابط سعودي في حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل ثلاثة جنود يمنيين وأصيب رابع برصاص ضابط سعودي، في محافظة حجة الحدودية مع السعودية.

وأكد مصدر عسكري أن ضابطا سعوديا على متن عربة مدرعة، قام بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي باتجاه أحد المتارس في الليل، داخل معسكر تابع للقوات الخاصة بمحافظة حجة،

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وأضاف المصدر أن الهجوم كان عن طريق الخطأ، وأدى لمقتل ثلاثة جنود يمنيين على الأقل وإصابة رابع مساء الخميس، مشيرا أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى منطقة صامطة السعودية.

ووعد قائد اللواء “العميد حسين عبيد الجار” بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات الحادثة، ودعا الجنود إلى التزام الهدوء بعد تجمعهم عقب الحادثة.

وتشرف قوات سعودية على عمليات القوات اليمنية في حجة الحدودية، وتقوم قوات الجيش السعودي بتدريب الجنود اليمنيين، لكن تلك الحوادث تكررت سابقا نتيجة أخطاء تثير غضب وشكوك الجنود اليمنيين.