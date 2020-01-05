شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان: تفاصيل صادمه تكشف لاول مره.. عشية اغتيال "صالح" اين كان نجله وقائد الحراسه الخاصة العميد طارق عفاش ؟, وما علاقة الموساد الاسرائيلى ودولة الامارات به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان: تفاصيل صادمه تكشف لاول مره.. عشية اغتيال "صالح" اين كان نجله وقائد الحراسه الخاصة العميد طارق عفاش ؟, وما علاقة الموساد الاسرائيلى ودولة الامارات به

كشف الضابط محمد الحضرمي، أحد ضباط الحرس الجمهوري ومرافقي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، أن طارق عفاش كان على صلة وثيقة بأبوظبي من بداية الحرب، وأضاف لموقع يمن دايركت أنه كان يحاول منذ البداية مع اللوبي المحيط به إيجاد شرخ كبير بين المؤتمر والحوثيين.

ومنذ فعاليات أغسطس 2017م الخاصة بالاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، حاول طارق باستماتة لتفجير الوضع بين المؤتمر والحوثيين من أجل تصفية عمه والتخلص منه، ليتسيد المشهد ويكون صاحب الكلمة الأولى في إرث آل عفاش، خاصة وهو الوحيد الموجود داخل اليمن، حسب رصد يمن دايركت، فيما أحمد علي عبدالله صالح لايزال رهن الإقامة الجبرية في الإمارات ، ويحيى أخوه مشغول بصبايا لبنان وإدارة مملكة آل عفاش الاقتصادية في الشام ومصر.

وأكد الحضرمي أن الإمارات نسقت مع فريق من الموساد الإسرائيلي قام بتهربب طارق صالح عبر طائرة عمودية وليس كما شاع أنه هرب عبر البر.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Advertisements

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ورد للتو.. قناة BBC تقطع كل برامجها وتنقل هذا الخبر العاجل والمفاجئ بشأن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الحرب على إيران (تفاصيل طارئة)

منوهاً إلى أن الطائرة حلقت على ارتفاع بسيط من الأرض قرب مركز الكميم، فيما قام سرب من الطيران الإماراتي بالتحليق والقصف المكثف على الحوثيين في محيط منزل صالح وعموم صنعاء، في ليلة الثالث من ديسمبر التي شهدت أقوى الاشتباكات بين الحوثيين والمؤتمر.

وحينها تم تسريب الأخبار بأن طارق قد قتل، فيما هو كان قد استقر في أبوظبي وينتظر إسدال الستار على الفصل الأخير من مسرحية مقتل الزعيم.