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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. قناة BBC تقطع كل برامجها وتنقل هذا الخبر العاجل والمفاجئ بشأن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الحرب على إيران (تفاصيل طارئة)

قالت قناة BBC البريطانية الناطقة باللغة العربية ، قبل قليل نقلا عن مسؤول أمريكي ، أن وزير الدفاع إسبر ألغى إجازة مقررة في أواسط الشهر الحالي والتفرغ لمحاربة إيران ، وذلك بعد تصاعد التوتر مع إيران .

ويأتي هذا التوتر بعد تصاعد حدة التصعيد بين أمريكا وايران ، على خلفية ضربات أمريكية استهدفت الحشد الشعبي العراقي ، اعقبها إحراق السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد ، واخيرا استهداف الطيران الأمريكي وقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني واخرين . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements ورد للتو.. قناة BBC تقطع كل برامجها وتنقل هذا الخبر العاجل والمفاجئ بشأن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الحرب على إيران (تفاصيل طارئة) كما نقلت BBC ، عن الخارجية الأمريكية قولها ان بومبيو شكر محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، لدعم المملكة المخلص وإدراكها التهديدات العدوانية من جانب فيلق القدس

وقالت ايضا نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية بصدد إرسال حوالي 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط كإجراء احتياطي بسبب التهديد المتزايد من إيران . إلى ذلك اعلنت شركة طيران "جلف إير" البحرينية توقف رحلاتها من وإلى بغداد والنجف حتى إشعار آخر "لأسباب أمنية" بعد قتل الولايات المتحدة قاسم سليماني . هذا ويذكر أن ‏البنتاغون الأمريكي أعلن اليوم أن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني :قاسم سليماني" مجرد بداية فقط ، وهناك إرهابيون آخرون سيلقون مصير سليماني ، في خطوة وصفها مراقبون أنها إعلان رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على إيران .

وقال البنتاغون الأمريكي أن هنالك أهداف وأسماء تحت الرصد الآن وماحدث مجرد بداية وهنالك من سيلحق بسليماني ولن يكون هنالك عودة للوراء ولابد من إنهاء الفوضى في الشرق الأوسط ونرغب برؤية العراق جديدًا نظيفًا والهدف التالي سيكون في لبنان وسوريا

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