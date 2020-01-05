شكرا لمتابعة خبر عن السعودية : تزف بشرى سارة لليمنيين (وهذه تفاصيلها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية : تصدر بيان هام حول اليمن وقيادات المملكة العليا تعلن عن تحالف جديد مع هذه الدول على خلفية مقتل سليماني وتهديدات الحوثي؟ هام وفي غاية الخطورة : اختطافات واسعة لزعماء القبائل في ثلاث محافظات "هل بدأ الرد الحوثي انتقاما لمقتل سليماني؟" مبادرة سياسية لاختيار رئيس يمني جديد ورئيس حكومة ورئيس برلمان لأربع سنوات وانتخابات واستفتاء على الدستور والوحدة شمالا وجنوبا (تفاصيل) عكس الروايات السابقة : ضابط في الحرس الخاص للرئيس الراحل صالح .. يكشف كيف غدر طارق بعمه.. والجهة التي نسقت معه.. وطريقة هروبه من العاصمة صنعاء

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