شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يفاجئ العالم ويهاتف عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي ويطلب منه التوسط لدى ايران عقب اغتيال" سليماني" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 01:48 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال مصدر لـRT مساء يوم السبت، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأفاد المصدر بأن الطرفان تحدثا بشأن الأوضاع الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة، مضيفا أنهما تبادلا وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل.

وجاء الاتصال الهاتفي إثر اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

