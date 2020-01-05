شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم من جوجل : اليمن في المرتبه الاولى في الوطن العربي ولكن..في البحث عن ال ج ن س !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 02:42 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

احتلت الجمھوریة الیمنیة المرتبة الاولى في البحث عن الجنس في الوطن العربي في العام 2019م.

وبحسب احصائیة مصدرھا شركة قوقل أن الیمن أتت في المرتبة الاولى في البحث عربیا عن الجنس وتلتھا دولة السودان ثم سوریا. Advertisements كما احتلت مدینة تعز المرتبة الاولى تلتھا العاصمة صنعاء في البحث عن الجنس كما حصلت مدیریة الشیخ عثمان على المرتبة الثالثة في المدن العربیة بحسب احصائیات صادرة من قوقل. وعزا خبراء بالتكنولوجیا أن الحرب والفراغ الذي خلفته جعلت شباب الیمن یھتم بامور تافه. ودعا خبراء التكنولوجیا الجھات المختصة بعمل حل لتلك الظاھرة الخطیرة التي تؤثر على الاجیال القادمة.



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